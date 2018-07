Youtuber é preso nos EUA acusado de pornografia infantil

Youtuber Austin Jones, de 24 anos, é preso sob suspeita de pornografia com suas fãs, de 14 anos Foto: instagram.com/ausdude

O cantor e youtuber Austin Jones, de 24 anos, está preso sob suspeita de estimular a pornografia entre meninas de 14 anos. Ele teria pedido a duas fãs que lhe enviassem vídeos de conteúdo explicitamente sexual, protagonizado por ela próprias.

Segundo a publicação da The Hollywood Reporter, Jones esteve na corte federal de Chicago nesta terça-feira, 13, vestindo roupa de presidiário - calça e blusa laranjas e correntes nos tornozelos.

Ele foi preso na segunda-feira, 12, e disse que entende os processos em que é julgado. Ele pode ser condenado a pelo menos 30 anos de prisão, se comprovada a acusação das duas meninas. Está agendada uma audiência para esta quarta-feira, 14.

A carreira de Jones começou a partir de seus covers das músicas do também americano Justin Bieber. Em seu canal no Youtube, o garoto, que mora em Chicago, nos Estados Unidos, tem mais de mil inscritos e, cada vídeo, pelo menos 1 milhão de visualizações. No Instagram, o cantor cover tem conta verificada e 300 mil seguidores.