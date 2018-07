Youtuber é preso por arrancar placa de sinalização e agora pede dinheiro para pagar advogado

Em vídeo, youtuber arranca placa de 'pare' por achar que ela era 'desnecessária'. Foto: Pixabay

Há algumas semanas, o youtuber Charles Ross, do canal RossCreations, publicou um vídeo em que arranca uma placa de sinalização por achar que ela era "desnecessária". Alguns dias depois da publicação, ele foi preso por isso.

Agora, o youtuber postou um vídeo em que explica a situação e pede doações para arcar com as despesas judiciais e um advogado. "Recentemente, eu postei um vídeo removendo placas de 'pare' numa intersecção em 'T'. A intersecção não teve uma placa por 18 anos da minha vida", disse o youtuber.

Ele disse que ficou na cadeia por dois dias e que foi acusado por roubo. Se condenado, ele pode pegar até cinco anos de prisão. "Se você não está interessado em me ajudar porque acha que sou um idiota, tudo bem, eu entendo. Se você está interessado em me ajudar a pagar pela defesa, isso significaria muito para mim", completou Ross.

No vídeo em que ele arranca a placa, ele diz que esse tipo de placa "impede que o tráfego flua bem", então "ela precisa ir embora". Até o momento, o youtuber já arrecadou US$ 1,5 mil (cerca de R$ 4,7 mil) - ele espera conseguir US$ 5 mil.