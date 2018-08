Youtuber causa polêmica com piada sobre jogador negro da França

Neste caso, a obssessão por curtidas parece até um filme de terror: Lauren Bullen e Jack Morris são um casal de viajantes com milhões de seguidores que costumam fazer sucesso com suas fotos super produzidas em paisagens deslumbrantes publicadas no Instagram; buscando sucesso, uma usuária chamada Diana simplesmente passou a reproduzir as mesmas fotos que Lauren e Jack: desde o local das fotos, passando pelas poses, e até mesmo as roupas e pulseiras; após o plágio ser descoberto, Diana deletou sua conta; Lauren contou ter ficado em choque com o fato; leia mais aqui



Foto: Instagram / @gypsea_lust / @doyoutravel