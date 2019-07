Youtuber britânica morre após acidente com patinete elétrico

A youtuber Emily Hartridge tinha 35 anos e também era apresentadora de TV. Foto: Instagram/@emilyhartridge

A youtuber e apresentadora de televisão Emily Hartridge, de 35 anos, morreu após o patinete elétrico em que estava se chocar contra um caminhão na manhã da última sexta-feira, 12. O acidente aconteceu em Londres, capital da Inglaterra.

“Olá a todos. Isso é uma coisa horrível para falar pelo Instagram, mas nós sabemos que muitos de vocês esperavam ver Emily hoje e esse é o único jeito de contatar todos de uma vez. Emily se envolveu em um acidente ontem [sexta-feira] e morreu. Todos nós a amávamos muito e ela jamais será esquecida. Ela tocou muitas vidas que é difícil imaginar as coisas sem ela. Ela era uma pessoa muito especial”, escreveu um familiar no perfil de Emily no Instagram.

De acordo com o The Guardian e Independent, a britânica foi a primeira vítima fatal de um acidente com o veículo elétrico no Reino Unido.