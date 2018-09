Youtuber é baleada em rodovia do Paraná e tem morte cerebral

Isabelly Cristine Santos, de 15 anos, foi baleada em rodovia no litoral do Paraná. Foto: Facebook/isabellycristine.santos

A youtuber parananese Isabelly Cristine Santos, dona do canal Isa Top Show, levou um tiro na cabeça na madrugada desta quarta-feira, 14 na rodovia PR-412 em Pontal do Paraná, litoral do Estado.

O caso ocorreu por volta das 1h50 e ela foi encaminhada em estado grave ao Hospital Regional do Litoral em Paranaguá, de acordo com informações da Polícia Militar.

Algumas horas após o ocorrido, a família da jovem de 15 anos fez uma publicação no perfil dela no Facebook, informando que ela teve morte cerebral. "Aqui é a mãe da Isa, o médico acabou de dizer que ela teve morte cerebral, agora só Deus para ter a nossa Isa de volta", diz a publicação.

De acordo com a PM, os tiros teriam ocorrido após uma briga de trânsito, na qual homens que estavam em outro veículo atiraram contra o carro em que Isabelly e sua mãe estavam. Não houve outros feridos e os suspeitos estão sendo procurados.

Atualização às 13h27. Dois suspeitos foram presos e uma arma foi apreendida. Um deles foi preso pelos agentes da Polícia Militar em uma casa no Balneário de Ipanema após confessar ter atirado na jovem. O outro suspeito encontrado estava junto no carro na hora do crime e também foi encaminhado à DP de Matinhos para prestar depoimento.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil, que vai interrogar os suspeitos. Ainda não se sabe a motivação do crime e a mãe da menina e outras testemunhas ainda prestarão depoimento.