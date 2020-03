Yasmin Brunet faz desabafo nas redes sociais: ‘Queria sair de perto de mim’

A modelo Yasmin Brunet. Foto: Instagram/@yasminbrunet1

Yasmin Brunet usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para fazer um desabafo. No mês passado, durante o carnaval no Rio de Janeiro, a modelo confirmou que havia se separado após 15 anos de relacionamento com o também modelo Evandro Soldat.

“Gente, eu estou tão cansada que não consigo raciocinar para fazer uma mala. A insônia que estou tendo nos últimos tempos”, declarou Yasmin em uma série de vídeos nos stories do Instagram.

Ela e Soldat estavam casados há 15 anos. A cerimônia, em 2012, ocorreu em uma viagem para Ibiza, na Espanha. Eles começaram a namorar ainda na adolescência, nos Estados Unidos.

No carnaval deste ano, ela já estava sozinha e foi curtir a folia na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Nesta segunda, 2, ela usou o Instagram para falar sobre noites mal dormidas e que está sofrendo com insônia. “Sabe quando você sente necessidade de tirar férias de você? Eu queria que alguém só conseguisse me tirar de perto de mim. Só isso. Queria sair de perto de mim. Esse é um dos efeitos de passar dormindo três horas por noite, com uma insônia incrível”, declarou.

Em dezembro, a modelo usou a rede social para falar sobre a imagem falsa, segundo ela, que é transmitida pelo Instagram.

“Imagem não diz nada sobre a pessoa. Ela vende a imagem que ela quer. Então, por favor, quando você se sentir mal, triste, sozinha, abandonada, sem rumo, perdida, ferrada, angustiada, solitária, depressiva, ansiosa, sem esperança, nunca esqueça que aquela menina ou menino que vê com a “vida perfeita” já passou por isso ou pode estar passando, porque o que temos incomum que é mais forte do que tudo é que todos somos humanos”, concluiu.