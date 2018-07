Yanna Lavigne deleta do Instagram fotos com o ex Bruno Gissoni, de quem está grávida

Os atores Yanna Lavigne e Bruno Gissoni Foto: Fotomontagem: Globo / Estevam Avellar / Tata Barreto

Apesar da afirmação do ator Bruno Gissoni, no início de março, de que o relacionamento com Yanna Lavigne havia mesmo terminado, mas que os dois continuavam amigos, parece que a história é um pouco diferente.

A atriz, grávida de seis meses do ex-noivo, deletou neste final de semana as imagens em que aparecia com ele. Restam, apenas, algumas fotografias dos dois em grupos de amigos. A imagem mais recente em que Gissoni é visto, por exemplo, foi postada há dois meses.

Dia do nosso curumim @simasrodrigo ! Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne) em Jan 6, 2017 às 12:46 PST

No Carnaval, Gissoni foi para camarotes VIP da Sapucaí, no Rio, e evitou contato com jornalistas.

Empoderamento. Na noite deste domingo, 5, Yanna postou uma imagem com mensagem de empoderamento feminino em seu Instagram. Na foto, um jean com a frase: "Ele prometeu para ela o mundo. Ela disse que já tinha um mundo próprio".