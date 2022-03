'Xuxa Xperience': Exposição imersiva contará trajetória da apresentadora

Xuxá ganhará exposição imersiva em São Paulo em homenagem a sua carreira. Foto: Ju Coutinho

Xuxa Meneghel ganhará uma exposição sobre a história de sua carreira. A mostra Xuxa Xperience será uma experiência imersiva e interativa em homenagem à "Rainha dos Baixinhos" e pretende mostrar sua trajetória ao longo dos anos. Os ingressos começam a ser vendidos em 27 de março, data do aniversário da apresentadora.

A exposição será realizada no Espaço Manaka Cultural, em São Paulo, e terá 27 salas temáticas que exibirão figurinos, cenários recriados e peças originais da história profissional de Xuxa. No Instagram, ela compartilhou a novidade:

A "Rainha dos Baixinhos" é natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e começou a carreira como modelo, aos 17 anos. Nos anos 80, se consolidou como apresentadora infanto-juvenil de sucesso internacional. Ela teve passagens pela TV Manchete, Rede Globo e Record TV, além de ter feito mais de 20 filmes. A exposição Xuxa Xperience está prevista para ser lançada em novembro de 2022.

O projeto é uma realização da EKO.ag e tem curadoria do diretor executivo da agência, Thiago Carvalho, e de Vanessa Alves, produtora que acompanha Xuxa desde o início da carreira. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet, através da plataforma Sympla, e os valores variam entre R$70 e R$160. Para quem se cadastar no site oficial da exposição, um cupom de desconto é liberado para ser usado no primeiro lote de vendas.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais