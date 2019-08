Xuxa se irrita com críticas a Sasha por trabalho voluntário na África

A apresentadora Xuxa Meneghel. Foto: Instagram / @xuxamenegheloficial

Xuxa usou as redes sociais neste domingo, 18, para comemorar o retorno de Sasha ao Brasil após uma temporada de trabalhos voluntários em Angola, na África.

A filha da apresentadora e Luciano Szafir cuidou de crianças e idosos no país africano e sempre compartilhou os momentos com os seguidores no perfil oficial dela no Instagram.

Sasha Meneghel também recebeu críticas de alguns internautas que perguntaram por que a modelo não realizava trabalhos assim no Brasil. Xuxa saiu em defesa da filha. “Eu li alguns comentários de pessoas criticando o fato de não ser no Brasil. Eu cuidei 28 anos da minha fundação ajudando 350 famílias. Sasha esteve presente ajudando com brinquedos, roupas, ensinando o que sabia, pintando muro, me apoiando. Não vou admitir ler críticas de um ato cheio de amor. E vou pedir que você que pensa ou pensou em falar mal, faça por um ou por você mesmo, tendo mais amor no seu coração”, desabafou.

Xuxa diz estar orgulhosa da filha e declarou que esteve com ela em pensamento durante o trabalho em Angola: “Você é meu orgulho, Sashita”. A apresentadora compartilhou um vídeo em que Sasha aparece com duas crianças angolanas no colo, que mandam beijos para a Xuxa. “Te amo, mãe”, disse.