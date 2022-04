Xuxa revela intimidades com Ayrton Senna e fala de 'dupla personalidade' de Pelé

Ayrton Senna e Xuxa Meneghel chegam ao autódromo de Interlagos em março de 1990. Foto: Edu Garcia / Estadão

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou fantasias sexuais e contou detalhes de seus relacionamentos com o piloto Ayrton Senna e com o ex-jogador de futebol Pelé. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, do apresentador Sérgio Mallandro, Xuxa contou que Senna chegou a usar um capacete em um momento íntimo entre os dois.

"Na hora em que a gente foi ficar junto, ele começou a puxar o meu cabelo, como se fosse uma chuquinha, para cima. Aí eu olhei para ele e disse: 'Ah, você quer ficar com a Xuxa da televisão'... Não tem problema, boto a bota, chuquinha, mas você coloca o capacete?", lembrou a apresentadora.

Segundo ela, isso ocorreu após contar ao 'Beco', apelido pelo qual chamava Senna, uma história inusitada em que um ex havia pedido que ela cantasse a música Quem quer pão? na hora H.

Pelé e a 'dupla personalidade'

No mesmo bate-papo, a 'rainha dos baixinhos' contou sobre seu relacionamento com Pelé. Ela e o ex-jogador de futebol se conheceram durante um ensaio fotográfico e ficaram juntos por seis anos.

"Foi dos 17 aos 23 anos. Foram seis anos. O Pelé realmente tem dupla personalidade, ele fala na terceira pessoa. Eu me apaixonei muito pelo 'Dico' [apelido dado por ela ao jogador], que era muito chegado à minha família, era muito divertido", disse, acrescentando que o tempo que ficaram juntos não foi um período fácil.

Confira a entrevista na íntegra: