Xuxa responde internauta que questionou amizade de Sasha com filha de Eduardo Cunha

Xuxa e Sasha Meneghel. Foto: instagram.com/sashameneghel/

Um internauta se mostrou incomodado com a amizade entre Sasha Meneghel e Barbara Cunha, filha de Eduardo Cunha, condenado a 15 anos de prisão pelo Operação Lava-Jato. Ao falar do assunto com Xuxa, porém, o homem recebeu uma resposta sincera da apresentadora.

"Xuxa, você que preza tanto por mudanças no País, como explica a relação da sua família com a família de Eduardo Cunha? Vejo a Sasha sempre comentando e curtindo tudo da filha do Cunh.a Acho muito contraditório de sua parte querer acabar com a corrupção. Deus abençoe", comentou o internauta em uma foto no Instagram.

Xuxa parece não ter gostado do comentário, e respondeu: "O que a filha tem a ver com isso? Não sabia que Sasha fazia isso. Mas que bom que ela não tem preconceito e não julga a filha pelo erro do pai".