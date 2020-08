Xuxa relembra 1ª vez com Senna: 'saí do quarto com menos 2kg'

Ayrton Senna e Xuxa Meneghel chegam ao autódromo de Interlagos em março de 1990 Foto: Edu Garcia / Estadão

A apresentadora Xuxa Meneghel relembrou o "primeiro dia em que ficou" com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, nos anos 1980, em comentário feito no Instagram de Andréa Veiga.

"Amor, meu grande amor! Lembra, Xuxa? Lembrei total desse dia", escreveu a ex-paquita.

A apresentadora respondeu em seguida: "Nossa, 'paca'! Foi o primeiro dia que eu fiquei com o Beco [apelido com o qual ela chamava o então namorado]... Caramba, saí do quarto com menos dois quilos [risos]. Putz, me dá essa foto!"

A atriz Fafy Siqueira também comentou a publicação: "Eu lembro desse dia. Era 1º de janeiro e almocei do lado de Ayrton Senna. Não conseguia nem engolir".

Xuxa complementou: "Acabei de escrever, verdade, foi o primeiro dia que nós ficamos de verdade depois de 15 dias namorando [risos]. Nossa, olha minha cara! Uau!"

Confira a postagem abaixo:

