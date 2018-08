Xuxa quebra pé e lamenta: 'Queria dançar muito, mas não vai dar'

Xuxa Meneghel. Foto: Christina Rufatto / Estadão

A apresentadora Xuxa Meneghel lamentou o fato de estar com o pé quebrado em seu Instagram no último sábado, 31. Atualmente, ela está à frente do Dancing Brasil, na Record TV, reality show que envolve música e muita dança entre personalidades.

"Quebrei o pé... Queria muito poder dançar muitoooo, mas não vai dar. Sinto muito", escreveu em seu Instagram, compartilhando uma foto de seu pé enfaixado.

Nos comentários, seus fãs se dividem entre desejar melhoras ou preferir acreditar que se trata de uma brincadeira de primeiro de abril da apresentadora, mesmo com a foto tendo sido publicada em 31 de março. Nela, ainda é possível ver uma cadeira de rodas e um material indicando o nome de um hospital.

Confira a publicação abaixo: