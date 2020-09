Xuxa posta homenagem em aniversário de Junno Andrade: 'te amo'

Xuxa Meneghel e Junno Andrade fazem campanha a favor dos animais Foto: Divulgação

A apresentadora Xuxa usou seu Instagram para publicar uma homenagem ao seu companheiro, Junno Andrade, que completa 57 anos de idade nesta sexta-feira, 11.

"Amo quando você dorme no meu colo, quando você simplesmente está do meu lado, amo seu cheiro, sua voz", escreveu.

Em outro momento, comentou: "Obrigada por me aceitar com meus traumas, medos... Te amo, meu virginiano gostoso, posso te provar se você me der mais 40 anos do seu lado."

Nas fotos postadas pela apresentadora, o casal aparece em praias e usando camisetas em prol do veganismo. Confira a postagem de Xuxa abaixo: