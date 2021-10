Xuxa Meneghel revela que mãe era amiga de Ana Maria Braga

A apresentadora Xuxa Meneghel Foto: Ju Coutinho

Xuxa Meneghel publicou nesta sexta-feira, 1, uma foto antiga em que a mãe dela, Aldinha, aparece ao lado de Ana Maria Braga. As duas estão aparentemente tentando manusear um hashi, talheres típicos orientais.

"Poucos sabem… mas Ana Maria era muito amiga da minha Aldinha… ela ta ensinando a mãe a comer com pauzinho em Orlando onde as duas moraram no mesmo condomínio. Acho que foi a única amiga que minha mãe teve", escreveu Xuxa na legenda da foto em que publicou no Instagram.

Ana Maria Braga comentou: "Que lembrança boa, obrigada".

Alda Flores Meneghel, mãe de Xuxa, morreu em 2018. Ela tinha Mal de Parkinson há dez anos.