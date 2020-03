Xuxa Meneghel pinta cabelo de rosa para estreia do 'The Four Brasil'

Xuxa Meneghel de cabelo rosa. Foto: Instagram / @xuxamenegheloficial

Xuxa Meneghel tem inovado seu corte de cabelo nos últimos anos: primeiro deixou acima dos ombros, depois raspou e agora fez mais uma mudança no penteado, divulgada no fim de semana pelo Instagram.

Naturalmente loira, a apresentadora pintou o cabelo de rosa e publicou uma foto na rede social para anunciar que este será seu visual na segunda temporada do The Four Brasil, reality show musical que foi ao ar no domingo, 8, na Record TV.

"Com todo respeito... posso entrar na sua casa?", escreveu em seu perfil antes da exibição do programa. A filha Sasha Meneghel, Marcos Mion e Sabrina Sato elogiaram a nova aparência.

Em encontro com jornalistas durante a estreia da primeira temporada do The Four Brasil, no começo de 2019, Xuxa, de 56 anos, refletiu sobre suas feições. Segundo ela, muitos de seus telespectadores querem vê-la sendo a mesma menina de 20 anos, de quando começou na TV Globo. "Não tem como eu ser assim. Então aceitem que dói menos", refletiu.

Ela ainda expôs que seu marido, o ator Junno Andrade, a admira do jeito que ela é, inclusive com as mudanças nos cortes de cabelo. "Hoje eu acordei e ele disse: 'que carequinha linda'. Eu acordava com o cabelo de calopsita e ele falava: 'que calopsita linda'. Então eu estou bem", revelou na época.

Xuxa reconhece ainda que é difícil ganhar idade na frente das câmeras, mas se aceita porque não é adepta de cirurgias plásticas. "Todo mundo me pede para eu colocar botox, mas não gosto. Tenho medo de mudar meu rosto e minha maneira de me expressar", explicou.

Confira as fotos: