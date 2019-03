Xuxa ganha poesia de Junno Andrade em homenagem aos seus 56 anos

Xuxa e Junno Andrade Foto: Divulgação|Record

Junno Andrade homenageou sua companheira, Xuxa Meneghel de forma poética nesta quarta-feira, 27. A apresentadora está completando 56 anos e o cantor não poupou elogios sobre ela.

"Você é o meu presente no dia que é teu, já que ganho mais noites para te decorar. Menina, mulher, senhora. Só quero o dia que não acaba. Te desejo gargalhadas", escreveu em seu perfil do Instagram.

Durante a coletiva de imprensa do seu programa The Four Brasil, Xuxa expôs que Junno Andrade a admira do jeito que ela é. "Hoje eu acordei e ele disse: 'que carequinha linda'. Eu acordava com o cabelo de calopsita e ele falava: 'que calopsita linda'. Então eu estou bem", revelou.