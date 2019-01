Xuxa faz homenagem para a mãe: 'Me desculpa por ter sido tão egoísta'

Xuxa e sua mãe Alda Meneghel Foto: Instagram / @xuxamenegheloficial

Xuxa publicou no Instagram neste sábado, 26, um vídeo que reuniu fotos dela com a mãe e uma mensagem em que pede desculpas e fala sobre a saudade que sente. A apresentadora também contou que hoje seria aniversário de Alda Meneghel.

"Hoje é seu aniversário e sei que você está melhor aí do que aqui, mas preciso deixar registrado que você me faz falta como amiga, irmã, família, mãe, anjo da guarda, meu passarinho", escreveu.

Apresentadora pediu perdão para a mãe e diz ter sido egoísta. "Me desculpa por ter desejado tanto que você ficasse do meu lado sem poder se mexer, falar, se expressar... Me desculpa por ter sido tão egoísta e pedido pra todos orarem, rezarem para você não sair do meu lado nunca... Hoje eu sei que você merecia estar em um lugar melhor, mas eu te amo tanto que não conseguia me ver sem você. Te amo com todas as minhas forças. Sei que você está feliz... E eu? Com saudades do teu cheiro..."

