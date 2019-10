Xuxa opina sobre concursos de beleza infantis: 'talvez não seja tão saudável'

A apresentadora Xuxa Meneghel. Foto: Instagram / @xuxamenegheloficial

A apresentadora Xuxa Meneghel deu a sua opinião sobre a existência de concursos de beleza para crianças em entrevista ao Tricotando, da RedeTV!, exibido na terça-feira, 15.

Xuxa foi questionada pelo repórter se "concurso de beleza com crianças pode ser prejudicial de alguma maneira", em referência ao recente caso em que Silvio Santos exibiu, no SBT, um concurso de miss infantil que acabou virando alvo da Promotoria do Ministério Público.

"Não saberia te dizer isso, porque eu sou uma das pessoas que, quando vê um concurso de beleza de crianças, sou a primeira a dizer 'coisa linda!', 'ai que fofo!'", respondeu.

Na sequência, continuou: "Agora, por detrás disso, depende da maneira que é feito, se é feito de uma maneira que diminui a criança. O fato de uma ter que perder e uma apenas ganhar já é um pouco traumatizante".

"Mas eu, como telespectadora, eu curtia ver a beleza das crianças, torcia... Mas eu sei que isso não deveria fazer parte do mundo infantil, porque é muito difícil para elas falar que 'fulaninha ganhou porque é mais bonita que eu', isso deve ser um trauma", prosseguiu.

Por fim, Xuxa relembrou as décadas passadas para analisar o assunto: "Nos anos 80, 70, sei lá o que, quando a gente via, batia palma, hoje, quando a gente para para pensar, vê que não era muito certo."

Na conclusão, voltou a ficar com a opinião dividida: "Mas acho que não é muito legal a gente ficar dizendo que é uma coisa errada. Acho que talvez não seja tão certo fazer, porque depende do jeito que é feito. Acho que do jeito que eles fazem hoje em dia, talvez não seja tão saudável".