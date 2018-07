Xuxa elogia Sérgio Moro e divide opiniões na internet

A apresentadora Xuxa fez post no Facebook apoiando o juiz Sérgio Moro e recebeu críticas dos seus seguidores. Foto: Ed Ferreira / Estadão

A apresentadora Xuxa postou uma foto no Facebook apoiando o juiz Sérgio Moro e causou polêmica entre seus seguidores na rede social e também no Twitter.

A foto, que é uma propaganda de um ciclo de palestras de que Moro participou no início do ano em Portugal, foi postada com uma legenda homenageando o juiz, que está à frente das investigações da Operação Lava Jato.

“Em Portugal, num vagão de trem, dentre as fotos de pessoas que estão mudando o mundo, está a foto do juiz Sérgio Moro, ou seja, ele é um personagem de importância internacional. Temos que fazer essa foto viralizar geral na internet. Foto no trem Lisboa x Cascais. Minha admiração e gratidão por este grande ser humano”, escreveu a ‘rainha’ no post.

Com mais de 43 mil compartilhamentos e quase 15 mil comentários, o post alcançou uma repercussão enorme. Houve quem apoiasse o posicionamento de Xuxa, mas a maior parte dos comentários no Facebook e no Twitter foram críticos ao post.

“Poxa, Xu, eu gostava mais quando tu fazia post pedindo pra gente se hidratar! Sérgio Moro é podre!”, disse um seguidor. “Tiro o chapéu para esse juiz! Parabéns, Moro. O Brasil precisa de mais Moros!”, escreveu uma das seguidoras que apoiou a postagem.

Veja abaixo o post em questão e a repercussão no Twitter:

A Xuxa postou uma foto do Moro no Facebook e a reação dos fãs dela está simplesmente maravilhosa! pic.twitter.com/xhfybqlFm6 — BOLADA (@diImabr) 17 de julho de 2017

Xuxa elogia Sergio Moro: ‘Admiração e gratidão’ Nosso querido Moro sendo reconhecido por seu trabalho #SomosTodosSergioMoro pic.twitter.com/69iDN037EL — Ana Paula Moro (@AnaPaulaDlamari) 18 de julho de 2017

Xuxa bem reaça postou foto de Moro no insta, o povo desceu a lenha e eu fui ler.. aí me deparei com ela respondendo a galera e saí correndo. — mariana grande (@marilins) 18 de julho de 2017

Não acredito que a Xuxa postou foto do Moro em admiração morre aqui a minha admiração pela dela — lolla dicaprio (@kinglolla) 17 de julho de 2017

A Xuxa fecha com o Moro, sempre preferi a Eliana — Atelofobico (@umpedromtotrist) 17 de julho de 2017

