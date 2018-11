Xuxa e paquitas da 1ª geração reproduzem foto realizada há 30 anos

Xuxa e as paquitas da 1ª geração: Andréa Sorvetão, Ana Paula Pituxita, Andréa Veiga, Juliana Baroni, Luise de Mello, Roberta Richard, Mariana Richard, Roberta Cipriani, Tatiana Maranhão e Ana Paula Guimarães. Foto: Instagram/@xuxamenegheloficial

Xuxa está em uma semana nostálgica. Ela já havia se encontrado com a primeira geração de paquitas no domingo, 5.

Na ocasião, Xuxa publicou no perfil oficial dela no Instagram uma imagem do reencontro: “Meu povo, olha quem tá aqui! Paquitas e periquitas forever!”, escreveu.

Nesta quinta-feira, 8, a apresentadora de Dancing Brasil, da Record TV, divulgou outra foto na qual aparece com as companheiras de palco no fim dos anos 1980: Andréa Sorvetão, Ana Paula Pituxita, Andréa Veiga, Juliana Baroni, Luise de Mello, Roberta Richard, Mariana Richard, Roberta Cipriani, Tatiana Maranhão e Ana Paula Guimarães.

"Uma vez paquita, sempre paquita! 1990 e novembro de 2018 respectivamente. Equipe X”, escreveu Xuxa na legenda da foto.

Muitos internautas se emocionaram com a publicação. Na foto de 1990, uma ‘chuva’ de comentários: “Que saudade, até lembro desse dia aí” e “Que tempo bom que não volta mais” foram algumas das mensagens.

Será que Xuxa e as paquitas mudaram muito de 1990 para cá? Confira:

