Xuxa e Letícia Spiller fazem live para ajudar refugiados no Brasil

A atriz Letícia Spiller integrou o grupo de paquitas, as assistentes de palco da apresentadora Xuxa Meneghel, no Xou da Xuxa durante três anos, e nesta sexta-feira, 29, as duas irão relembrar momentos que viveram juntas. A conversa faz parte de uma live da Agência da ONU para Refugiados (Acnur) para ajudar refugiados no Brasil.

“O Acnur aumentou os seus esforços para garantir a proteção dos refugiados que estão no nosso país, ainda mais nesse momento de pandemia que estamos enfrentando”, comentou Letícia em alguns stories compartilhados pela organização em sua conta no Instagram.

A transmissão começará às 18h e será exibida nas contas no Instagram de Letícia e Xuxa. A ideia é que os espectadores possam fazer doações ao longo da live. “É muito importante ter vocês com a gente, nós queremos arrecadar doações para ajudar nessa causa tão nobre e tão especial”, disse Letícia.

Além de falar sobre o período em que trabalharam juntas, Letícia e Xuxa também abordarão os impactos da pandemia do novo coronavírus para os refugiados. Segundo a organização, atualmente 50 mil refugiados vivem no Brasil, e ela já doou 331 unidades habitacionais para quem vivem em acampamentos e não tem condições de realizar o isolamento social. Para doar, clique aqui.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais