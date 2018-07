Xuxa deve fechar sua fundação beneficente após 27 anos

Fundação Xuxa Meneghel custa R$ 1,8 milhão ao ano, e apresentadora enfrenta dificuldade para manter os custos sozinha. Foto: Monica Bento/AE

Pouco depois de completar 54 anos, a apresentadora Xuxa Meneghel afirmou que deve encerrar as atividades da Fudação Xuxa Meneghel, instituto beneficiente com sede no Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, o ano de 2017 será o último período de atividades, que promovem assistencia social e influenciam a criação de políticas públicas para crianças e adolescentes.

Segundo Xuxa, o gasto anual é de R$ 1,8 milhão, em média. Ela já não consegue arcar sozinha com todos os custos. "Está difícil, tem a crise e os trabalhos na TV não são mais os mesmos", disse a apresentadora, que não teve sucesso no programa "Xuxa Meneghel", da emissora Record.

Como seu pai morreu às vésperas de seu aniversário deste ano, Xuxa decidiu cancelar o jantar beneficente programado para a comemoração. A renda seria revertida para a Fundação.

Para tentar manter as atividades o instituto, Xuxa disse que já pediu ajuda pra muita gente, mas não obteve sucesso. “É muita grana… Entendo que as pessoas não podem [sic] ajudar, mas também não posso seguir sozinha com as despesas, entende? Mas foram 27 anos de muitas histórias lindas.”