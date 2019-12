Xuxa dança com ex-Menudo em vídeo de especial de Natal

A apresentadora Xuxa Meneghel. Foto: Instagram / @xuxamenegheloficial

A apresentadora Xuxa Meneghel fez um post nesta quinta-feira, 19, com um trecho do Xuxa Especial de Natal de 1989. No vídeo, ela aparece dançando com Draco Rosa, que na época integrava o grupo Menudo e era mais conhecido como Robi.

"#TBT do Especial de Natal de 1989, Xuxa e @dracorosa! Quem lembra?", escreveu a apresentadora no post.

A hashtag TBT significa Throw Back Thursday (ou lembrança da quinta-feira, em português) e é usada em publicações que compartilham lembranças do passado, sempre nas quintas-feiras.

No vídeo, os dois dançam juntos, e a apresentadora chega até a abrir um espacate. Confira a gravação:

Quem é Draco Rosa?

O cantor Draco Rosa é mais conhecido como Robi e fez parte do grupo musical Menudo entre os anos de 1984 e 1987. Após sair da boy band, ele lançou uma carreira solo, mas nunca teve o mesmo sucesso do passado.

Em 2013, chegou a ganhar o Grammy Latino de melhor álbum do ano, com Vida. O cantor teve um câncer em 2010, que retornou em 2013. Robi anunciou no ano passado que estava oficialmente livre da doença após cinco anos de tratamento.

Hoje, com 50 anos, Rosa é casado desde 1990 com a atriz Angela Alvarado, com quem tem dois filhos, Redamo e Revel.

O que foi Menudo?

O grupo musical Menudo foi fundado na década de 1970, formado apenas por jovens porto-riquenhos que ganharam fama internacional, em especial na América Latina. Ao longo dos anos, o grupo teve diversos cantores diferentes, sendo Ricky Martin o mais famoso. Em 2009, após 32 anos de história e 39 artistas, o grupo anunciou o seu fim.

Em abril deste ano, foi anunciado que o Menudo ganhará uma série de 15 episódios focada na própria história. A previsão de lançamento é para 2020, e as gravações ocorrem em Porto Rico e no México, principal mercado do grupo.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais