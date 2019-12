Xuxa critica consumo de carne no Natal: ‘Comemore a vida sem morte’

A apresentadora Xuxa Meneghel. Foto: Instagram / @xuxamenegheloficial

Xuxa Meneghel repercutiu no Facebook na véspera e no dia do Natal ao criticar o consumo de carne. Ela e seu marido, o ator Junno Andrade, são veganos e aproveitaram a data para refletir sobre o tema.

"Comemore a vida sem morte na sua mesa. Você não precisa ser vegano ou vegetariano. Precisa ser mais humano", escreveu a apresentadora da RecordTV, ao lado de um porco.

"Deve ser horrível ter que assumir que fazemos parte disso tudo [assassinato e tortura de animais para alimentação]. Natal é amor. Obrigada para aqueles que respeitam a decisão de não comer mais bichos", escreveu, divulgando imagens de conscientização da ONG de proteção animal Mercy For Animals.

Xuxa ainda indicou alguns documentários para quem quiser se conscientizar sobre o processo de produção da carne. São eles: H.O.P.E (2018), What the Health (2017), Food Choices (2016) e Terráqueos (2005).

Veja abaixo os posts: