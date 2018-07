Xuxa confirma data para 'XuChá' em São Paulo

Foto: BLAD MENEGHEL

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel confirmou, no Instagram, data e local para o evento XuChá em São Paulo: 02 de dezembro, no Citibank Hall. O show, versão da balada itinerante Chá da Alice, teve uma edição no Rio de Janeiro no último dia 22.

Os fãs já pedem, na página do Facebook do evento, edições em São Paulo e em várias outras cidades. Alguns fizeram, inclusive, banners com a data 02 de dezembro.

Apesar da confimação de Xuxa na rede social em resposta a um fã, a assessoria de imprensa da Time For Fun, responsável pela venda dos ingressos, afirmou que o evento não está confirmado e não há venda de entradas.

A agenda eventos do Citibank Hall ainda está livre no dia 02 de dezembro.