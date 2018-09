Xuxa completa 55 anos e recebe homenagem do namorado; confira

Xuxa, Junno e amigos comemoram aniversário da apresentadora. Foto: Instagram / @junnoandrade

Xuxa Meneghel completou 55 anos de idade nesta terça-feira, 27, e recebeu uma homenagem emocionada de seu namorado, Junno Andrade.

No texto publicado em seu Instagram, Junno ressalta a beleza da apresentadora e comentou: "O tempo passa e você fica... Em meu ser... De todas as formas, do jeito que desejar. E que seja infinita a sua alegria, sua saúde, sua felicidade!"

No Instagram da apresentadora, sua equipe publicou um vídeo com momentos de sua carreira ao som da música Lua de Cristal.

Confira a seguir a íntegra do texto de Junno:

"Você, que quanto mais o tempo passa, tudo menos passa... O olhar de mulher madura, quando quer, brinca de menina pura.

O sorriso de quem dera só fosse senhora. Coloca a moleca que você tem aí dentro pra fora.

Seu corpo, reflete em meu olhar aquela moça que, como eu vejo, ninguém jamais viu. E como quero ver, tocar, devorar... e como!

O tempo passa, você não. E ter tempo pra te observar é dádiva de quem veleja em alto mar. De quem voa alto e pode ver o mundo de cima. O tempo passa, e cada dia traz um novo olhar, com aquele azul que agora sabe de todas as cores, todas as coisas, todos os sabores, e se mistura em mim.

O tempo passa e você fica... Em meu ser... De todas as formas, do jeito que desejar. E que seja infinita a sua alegria, sua saúde, sua felicidade! O tempo pode passar... Ele é só um tempo em sua jovem eternidade! Te amo, que seu presente seja tudo que desejar e que eu possa estar ao alcance de suas mãos sempre que você precisar."

