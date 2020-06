Xuxa comemora 30 anos do filme ‘Lua de Cristal’ e compartilha fotos; confira

Xuxa Meneghel Foto: Iara Morselli / Estadão

“Lua de Cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar”. Toda criança que viveu o fim dos anos 1980 e início de 1990 cantou essa música da ‘rainha dos baixinhos’. Nesta quinta-feira, 18, Xuxa Meneghel relembrou os 30 anos do filme Lua de Cristal.

A apresentadora fazia par romântico com o humorista Sérgio Mallandro no longa-metragem. A personagem principal, Maria da Graça, chega à cidade grande para morar com a tia e seus primos, mas eles atormentam a vida dela, fazendo-a trabalhar na casa onde moram, em um roteiro muito parecido com o do desenho Cinderela, da Disney. No meio do caminho pela busca do sonho de fazer aulas de canto, ela conhece Bob e os dois se apaixonam.

“TBT especial do filme que encantou gerações e que bateu recordes de bilheteria nos anos 90: ‘Lua da Cristal’!”, escreveu Xuxa no perfil oficial dela no Instagram.

Ela ainda pediu para que internautas escrevessem suas lembranças desse clássico, que completa 30 nesta semana. “Minha lembrança do filme é que combinei hoje uma sessão da tarde em que eu, aqui na Paraíba, e meus queridos amigos em Pernambuco e em São Paulo, demos play ao mesmo tempo e assistimos juntos”, escreveu uma fã.