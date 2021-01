Xuxa anuncia saída da Record e possibilidade de morar na Itália

Xuxa à frente da apresentação do 'Dancing Brasil'. Foto: Blad Meneghel / Record TV / Divulgação

Xuxa Meneghel anunciou sua saída da Record TV, onde estava contratada desde 2015, e planos para morar na Itália em entrevista a Carolina Ferraz no Domingo Espetacular que foi ao ar no último dia 10.

"Eu nunca mais vou ter aquela vida agitada que eu tinha, pela minha idade, por tudo. A carreira sobe, a carreira diminui... É até bom eu estar falando isso agora, estou me despedindo da minha casa [Record]", afirmou.

"Tenho muita gratidão por tudo que vivi aqui. O Dancing Brasil foi um dos programas mais bonitos da minha carreira. Tudo funcionava", relembrou a apresentadora, que também esteve à frente do The Four e do Programa Xuxa Meneghel.

Questionada sobre onde são os seus planos para "ficar tranquila e envelhecer", Xuxa revela que tem avaliado ir morar na Itália, especialmente na região da Toscana: "Vi algumas casas lá. Minha filha gosta muito da Itália. A gente tem cidadania italiana, então tem essa grande possibilidade."

Entre seus projetos para 2021, Xuxa destacou um documentário que pretende fazer ao lado de um grande diretor, que não revelou o nome, e também o auxílio na produção de um filme argentino sobre a história de sua vida, desta vez em formato de ficção.

A apresentadora também elogiou Junno Andrade, seu atual namorado, e comentou antigos relacionamentos: "Ele é o cara. O amor da minha vida... Todas as pessoas com quem me relacionei foram amores da minha vida, sem dúvida nenhuma."

"Comecei um relacionamento sério com 17 anos, com o Pelé, que durou seis anos. Hoje eu vejo que teve mais 'trancos e barrancos' do que muita coisa boa, mas ele foi um grande amor da minha vida", relembra, sobre o período ao lado do rei do futebol.

Em seguida, comentou sobre Senna: "Depois de dois anos, engatei um relacionamento com o Ayrton, que foi um grande amor da minha vida. Eu queria viver com ele, ter filho, casar... Nunca tinha pensado em casar, com ele, pensei".

Xuxa também citou Luciano Szafir, o pai de sua filha, Sasha Meneghel: "Achei que era o príncipe, o cara que eu queria ficar. Não pensava mais em casar, só queria ter filhos." Ela também relembrou o pedido de Michael Jackson para ser mãe de seus filhos.

Clique aqui para assistir à íntegra da entrevista de Xuxa Meneghel ao Domingo Espetacular, da Record.