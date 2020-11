Xororó faz brinquedos de madeira para acabar com ‘briga’ de netos

Xororó mostrou dois caminhões de brinquedo que ele tem produzido para os seus netos Foto: Instagram / @xororooficial

O cantor Xororó mostrou na quinta-feira, 26, o jeito que encontrou para evitar uma briga entre os seus dois netos: produzir dois caminhões de madeira para eles brincarem. Ele mostrou o resultado em um vídeo publicado no Instagram.

“Deixa eu mostrar para vocês, ó”, disse o cantor. Xororó mostra então um banquinho que havia feito para seus netos, Theo, filho da cantora Sandy, e Otto, filho de Junior Lima. Depois, ele explicou a história por trás dos caminhões de brinquedo que produziu.

“O Theo ganhou esse caminhãozinho aqui que eu estou pintando e o Otto também queria. Só tinha um. Eu falei ‘não, deixa, não precisa brigar, o vô faz um para você’, aí o vô fez esse daqui ó, o dele tem até volantinho”, comentou o cantor.

Na publicação, Xororó recebeu elogios dos dois filhos. “Marceneiro preferido!”, disse Sandy, enquanto Junior comentou que o cantor “arrasou”. No começou de novembro o sertanejo já tinha mostrado sua “pequena marcenaria” em um vídeo, e comentou que é lá onde brinca "de fazer algumas coisas, uns brinquedos principalmente”.

Junto com a apresentação da marcenaria, o cantor comentou que a prática é um “hobby”, e seu genro, o músico Lucas Limas, aproveitou para fazer um pedido especial: “Alguém dá um programa no Discovery Home and Health para esse cara!”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais