Xororó é vacinado contra covid-19 em Campinas: 'Que felicidade, meu Deus'

Xororó exibe sua carteira de vacinação Foto: Reprodução Instagram / @xororooficial

O cantor Xororó, 63, recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19 nesta quinta-feira, 29, em Campinas, interior de São Paulo, onde mora. Em sua rede social, o sertanejo postou a foto com a carteira de vacinação e escreveu na legenda: "Que felicidade, meu Deus".

Sandy, filha do sertanejo, comemorou a imunização do pai e também compartilhou no seu perfil: "Alegria que não cabe no peito! Que venha a segunda dose!".

O perfil oficial da dupla comemorou: "Hoje foi a vez do @xororooficial tomar a 1ª dose da vacina!! Que benção".

Irmão e dupla de Xororó, Chitãozinho também tomou a primeira dose da vacina no último dia 22. Na ocasião, o sertanejo de 66 anos também postou o momento no Instagram e escreveu: "Esperei muito por esse dia! Feliz demais por ter tomado a AstraZenica da Fio Cruz. Vacina Já", postou.