Xolo Maridueña celebra aniversário de Bruna Marquenize com mensagem divertida

Xolo Maridueña e Bruna Marquezine protagonizam um casal em 'Besouro Azul'. Foto: Instagram/@xolo_mariduena

Bruna Marquezine está completando 27 anos nesta quinta-feira, 4, e entre as felicitações já recebidas, o destaque foi a de Xolo Maridueña. O ator, seu par romântico em Besouro Azul, da DC, foi um dos primeiros a parabenizá-la, com uma homenagem divertida em seu Instagram.

Xolo compartilhou uma série de fotos espontâneas com Bruna, uma delas no Rio de Janeiro, quando a atriz o levou para conhecer o Cristo Redentor. Na legenda da publicação, ele reforçou a amizade além dos bastidores e agradeceu pela parceria.

"Feliz aniversário, monstro da fofoca. Mesmo depois de gravarmos um filme inteiro juntos você ainda me tolera, o que significa que merece o aniversário mais feliz de todos”, iniciou. “Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, por me ensinar as melhores frases - 'filha da pu**' é de longe a minha favorita - e acima de tudo, obrigada por ser tão boba", legendou.

Essa não é a primeira vez que Xolo expõe seu carinho por Bruna Marquezine. Em julho, após o final das gravações do filme, o ator compartilhou um agradecimento para a equipe, e foi respondido pela amiga com um emoji de coração azul. Logo, ele fez questão de elogiá-la: "Minha Penny favorita", respondeu se referindo a personagem da atriz.