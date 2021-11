Xande de Pilares fará show com sucessos do grupo Revelação

O músico Xande de Pilares Foto: Instagram/@xandedepilares

Fãs do grupo Revelação poderão matar a saudade no show que está sendo preparado por Xande de Pilares, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A apresentação do pagodeiro será no sábado, 6, no Shopping Bosque dos Ipês.

No repertório, o artista irá interpretar canções como Coração Radiante, Fala Baixinho, Tá Escrito, Clareou e Deixa Acontecer.

O ex-Revelação integra, desde 2013, a Acadêmicos do Salgueiro.

Assista ao vídeo: