Xanddy faz declaração a Carla Perez pelos 15 anos de casamento

O cantor Xanddy relevou que, no começo do namoro com Carla Perez, o empresário e a gravadora o aconselharam a não continuar o relacionamento. O argumento era que o cantor faria mais sucesso se fosse solteiro. "Obviamente não aceitei a intromissão deles numa questão tão pessoal, fui educado e continuei vivendo a minha vida. Mas os caras foram tão ousados, que resolveram falar diretamente com a Carla, pedindo a ela pra se afastar de mim", escreveu no Instagram.

O vocalista do Harmonia do Samba usou a rede social para parabenizar Carla Perez pelos quinze anos de casados e aproveitou para contar a história que, segundo ele, só os mais próximos conheciam. Xandy também deu conselhos sobre relacionamentos. "Não deixe as coisas sem valor destruírem o que tem valor para vocês! Sempre analise com sabedoria o que realmente vale a pena", completou.

Para Xanddy, a intromissão no namoro teve um bom resultado. Depois disso, ele decidiu assumir o relacionamento publicamente. O casal está junto há 17 anos, e o casamento foi em 2001. Eles são pais de dois filhos, Camilly Victoria e Victor Alexandre.