Xamã convida Luísa Sonza e Majur para show na Praia de Copacabana

Os cantores Majur, Xamã e Luísa Sonza se apresentaram neste domingo, 8, na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Vinicius Moreira, Lucas Nogueira, Lucas Mennezes

No último domingo, 8, o cantor Xamã fez um show na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e recebeu no palco as cantoras Luisa Sonza e Majur no Posto 4 da praia, para o Tim Music Rio.

De acordo com a organização do evento no sábado, 8, quando o cantor Seu Jorge se apresentou, cerca de 45 mil pessoas estiveram presentes no festival. Já no domingo, segunda noite de shows, cerca de 50 mil pessoas prestigiaram o evento.

No próximo fim de semana é a vez dos cantores Liniker, Criolo e Iza se apresentarem.