'X-Men': Daniel Radcliffe comenta rumores sobre interpretar Wolverine

Após os filmes 'Harry Potter', Daniel Radcliffe continuou participando de diversos filmes de cinema, como 'A Mulher de Preto', 'Amaldiçoado' e 'Playmobil' (como dublador). Ele também atuou em diversas peças teatrais. Foto: Mike Segar / Reuters

Há um tempo, ocorrem especulações sobre a possível substituição de Hugh Jackman pelo intérprete do eterno Harry Potter, Daniel Radcliffe, no papel de Wolverine em X-Men. Em entrevista para o ComicBook, o ator britânico resolveu esclarecer os boatos. Ele disse que aprecia os fãs quererem um “cara baixinho” para dar vida ao personagem, mas não se vê interpretando o herói.

“Muitas vezes, as pessoas vêm até mim como, ‘ei cara, ouvi as notícias do Wolverine, isso é muito legal’. Não, eu não sei nada sobre isso. Eu aprecio que alguém esteja claramente dizendo: ‘Wolverine é realmente baixinho nos quadrinhos, deveria ser um cara baixinho fazendo!’”, comentou o ator. “Eu não me vejo [no papel], não o vejo indo de Hugh Jackman para mim. Mas quem sabe? Prove que estou errado, Marvel”, provocou Radcliffe.