Woody Harrelson publica poema com foto de bebê que se parece com ele

A pequena Cora e Woody Harrelson. Foto: Instagram/@woodyharrelson

Woody Harrelson , ator de Zumbilândia, homenageou uma bebê que se parece com ele, segundo a mãe da criança. A imagem foi publicada no Twitter no início de agosto por Danielle Grier Mulvenna, que notou a semelhança entre a menina Cora e o artista.

No Instagram, Woody postou a imagem da comparação, ao lado de um poema que escreveu, chamado Ode à Cora: "Você é uma criança adorável/Lisonjeado por ser comparado/Você tem um sorriso maravilhoso/Eu só queria ter seu cabelo".

A mãe de Cora deixou um comentário na postagem do ator agradecendo o carinho: "Você fez o nosso dia. Mal posso esperar para mostrar isso a ela quando ficar mais velha. Você tem outra fã para o resto da vida".

Danielle publicou a foto da filha em 3 de agosto e, na legenda, escreveu: "Ok, mas como a nossa filha parece com Woody Harrelson".

Segundo o site do canal americano CNN, Danielle é irlandesa e disse que com certeza Woody Harrelson será tema de algum bolo de aniversário de Cora quando ela for mais velha.