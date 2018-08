Wolf Maya faz piada sobre Neymar no Instagram, mas muda de ideia e apaga o post

O diretor Wolf Maya fez piada com Neymar em post no seu Instagram, mas apagou a montagem após mudar de ideia Foto: Daniela Ramiro/Estadão

O diretor Wolf Maya, que trabalhou na TV Globo por 35 anos até ser dispensado do seu contrato em 2016, fez uma piada com Neymar em seu Instagram no sábado, 23, mas mudou de ideia e apagou o post sem dar maiores explicações.

"Meu novo aluno", escreveu Maya no post, uma montagem em que Neymar aparece na frente da famosa escola de formação de atores que o diretor mantém em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A brincadeira fez alusão ao fato de que o jogador está sendo criticado na Copa do Mundo por ser "cai cai", em qualquer contato que recebe já se joga no chão para tentar forçar faltas. Na partida contra a Costa Rica na sexta-feira, 22, ele teve um pênalti sofrido anulado após o árbitro utilizar revisão eletrônica e determinar que ele simulou a situação.

Apesar de ter apagado o post, alguns usuários no Twitter conseguiram fazer o registro da montagem. Veja abaixo.