'With You': Novo single de Jimin, do BTS, e de Ha Sung-woon estreia em quinto no Spotify Global

'With You' é o primeiro lançamento solo de Jimin, cantor do grupo sul-coreano BTS. Foto: Heo Ran/REUTERS

O músico Jimin, do grupo sul-coreano BTS, também vem fazendo sucesso com lançamentos solo. No último domingo, 24, o cantor lançou a sua primeira canção sem o grupo, With You, com o músico sul-coreano Ha Sung-woon, do grupo Wanna One, e estreou no topo do Spotify Global.

A música apareceu em quinto lugar no ranking diário do serviço de streaming, somando 2,6 milhões de streams.

Nesta terça-feira, 26, a canção desceu ao 15º lugar, mas conta com mais de 8 milhões de reproduções.

With You faz parte da trilha sonora de Amor e Outros Dramas, que chega à Netflix brasileira no dia 21 de maio. A produção faz parte do gênero dorama, designação dada a séries de drama sul-coreanas.

Confira a canção:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais