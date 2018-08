Winona Ryder diz que casou-se com Keanu Reeves nas gravações de 'Dracula'

Winona Ryder e Keanu Reeves durante evento do filme 'Destionation Wedding'. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

A atriz Winona Ryder revelou em entrevista à Entertainment Weekly que pode estar casada com o ator Keanu Reeves. Os dois contracenaram juntos em Drácula de Bram Stoker, filme de 1992 dirigido pelo renomado Francis Ford Coppola.

Winona estava promovendo seu novo filme Destination Wedding, no qual atua novamente ao lado de Reeves. Na ocasião, a atriz declarou: "Nós nos casamos de verdade em Drácula de Bram Stocker. Naquela cena, Francis [Ford Coppola] usou um padre romeno de verdade. Nós filmamos a cena e ele fez a coisa toda. Então eu acho que somos casados". Reeves reagiu com muito bom humor e concordou com a colega.

Em entrevista ao The Guardian, o diretor Coppola declarou que a cerimônia de fato ocorreu em uma igreja ortodoxa de Los Angeles e foi liderada por um padre: "Então, de certo modo, quando nós terminamos, percebemos que Keanu e Winona realmente estavam casados como resultado dessa cena e cerimônia", confirmou.