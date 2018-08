William H. Macy: 'É difícil ser homem nos dias de hoje'

William H. Macy no Globo de Ouro 2018. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

No SAG Awards, que foi realizado no último domingo, 21, o ator William H. Macy se pronunciou sobre as mudanças que estão ocorrendo em Hollywood no âmbito de igualdade de gênero e punições por abusos sexuais e condutas inadequadas.

"É difícil ser homem nos dias de hoje. Eu acho que muitos de nós sentimos que estamos sendo atacados e que precisamos pedir desculpas, e talvez precisemos. Alguns caras se uniram ao Times's Up. Isso é bom para os homens. Os homens não conversam o suficiente, e nós conversamos", disse ele à Variety.

O ator ainda disse, referindo-se às suas filhas, que hoje é um bom momento para ser uma menina. "Eu estou orgulhoso dessa indústria [Hollywood], porque algumas coisas estão mais seguras no ambiente de trabalho, está feito. Nós não vamos voltar atrás. Foi mudado em um instante e não vamos voltar atrás. Quando se trata de equidade salarial, é inevitável. Vai acontecer e vai acontecer rapidamente. Eu tiro meu chapéu para a nossa indústria", concluiu H. Macy.