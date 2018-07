William e Kate Middleton buscam novo funcionário para o palácio através do Linkedin

Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono, hoje ocupado pela rainha Elizabeth. Foto: Toby Melville / Reuters

Você tem o sonho de trabalhar junto à família real do Reino Unido? Pois eles estão anunciando, por meio do Linkedin, uma vaga para trabalhar no palácio real, acompanhando e cobrindo os passos dos príncipes Harry, William e de Kate Middleton.

"Esta função trabalhará de forma reativa e proativa para gerenciar as notícias diárias que vão para a mídia, garantindo temas registrados de forma positiva e realista para serem recebidos pelo público por meios tradicionais, digitais ou redes sociais", diz o anúncio.

É necessário ter experiência sênior, atuação em áreas como relações públicas, marketing e revisão de textos e disponibilidade para trabalho em tempo integral.

Caso se interesse, você pode conferir o link da vaga clicando aqui.

