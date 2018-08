William Bonner vai se casar com Natasha Dantas em setembro, diz jornal

William Bonner e Natasha Dantas. Foto: Instagram/@realwbonner

William Bonner vai se casar com a fisioterapeuta Natasha Dantas em setembro, de acordo com a coluna de Marina Caruso, do O Globo. O casamento civil será em um cartório de Rio de Janeiro e a cerimônia será em São Paulo, onde mora o jornalista e seus familiares.

Leia também: William Bonner se irrita com ofensas a sua namorada em rede social

Em junho, o casal deu entrada nos documentos do casamento. Bonner e Natasha são vistos juntos desde outubro de 2017, e ele e Fátima Bernardes anunciaram o divórcio em agosto de 2016.

No fim do ano passado, Bonner fez um desabafo no Instagram após seguidores criticarem sua nova namorada. "Talvez quem passe ridículo neste momento não sejamos nós, que cuidamos de nossas vidas, que nos respeitamos. Talvez caiam no ridículo as pessoas que não superaram nossa separação, embora nada tenham a ver com isso, e que não aceitaram que tenhamos reconstruído nossa felicidade", disse na época.