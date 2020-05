William Bonner se emociona e Renata Vasconcellos encerra 'Jornal Nacional'

Renata Vasconcellos sorriu ao ver que William Bonner tinha se emocionado Foto: Reprodução/ Globo

William Bonner se emocionou na edição do Jornal Nacional desta quinta-feira, 30, após a exibição de uma reportagem sobre uma cantora que se apresenta na janela de seu apartamento no Rio de Janeiro para entreter os vizinhos durante a quarentena para conter o avanço do novo coronavírus.

"Bonner ficou emocionado", disse Renata Vasconcellos ao notar a reação do editor-chefe do programa jornalístico. "Não, eu não. Eu quase não me emociono... fácil", respondeu ele. "Eu vou encerrar, tá?", complementa a apresentadora.

A reportagem mostrou a iniciativa da cantora lírica Juliana Sucupira, que mora na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Ela se inspirou no sino da igreja da região para soltar a voz todos os dias no mesmo horário.

"Minha intenção era fazer uma oração, mas como eu sou cantora. Então sai em forma de música", diz a artista que faz apresentações de cerca de dois minutos em sua janela.

A apresentadora Cissa Guimarães também apareceu na reportagem contando que pediu uma homenagem para a cantora no dia do seu aniversário. "Eu estava carente", disse a profissional da Globo.

William Bonner e Renata Vasconcellos encerrando a edição desta quinta, 30, do 'Jornal Nacional' Foto: Reprodução/ Globo

Veja algumas reações dos internautas:

renata vasconcellos fazendo graça do bonner por ter ficado emocionado com a reportagem este é o tweet pic.twitter.com/e5bR42irj4 — maria (@fierycapricorn) May 1, 2020

Sensacional esse diálogo entre Renata e Bonner depois da última reportagem! - Bonner ficou emocionado! - Eu não.. Quase não me emociono (diz, ironicamente) - Eu vou entregar, tá? (risos)#JN #JornalNacional — Danilo Marroni (@DanMarroni_) May 1, 2020

A Renata entregando que o Bonner tava emocionado #JN pic.twitter.com/tXWkvRxQeJ — Raphael (@raphaelplay) May 1, 2020