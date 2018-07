William Bonner se ausenta do Twitter após separação

Foto de William Bonner cortando o cabelo, postada no seu Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

Após anunciar o fim do casamento com Fátima Bernardes, em 30 de agosto, William Bonner não interage mais com os fãs pelo Twitter. O apresentador era conhecido por postar diariamente bastidores do Jornal Nacional e interagir com os usuários.

Bonner era um dos apresentadores mais ativos no Twitter. Ele pedia opiniões sobre o look para o programa, postava piadas e realizava enquetes com os fãs. Inspirado nele é que Evaristo Costa começou a produzir conteúdo na rede e, posteriormente, tornou-se conhecido pelo bom-humor na rede.

No Instagram, Bonner não era tão ativo e costumava postar fotos no intervalo de uma a duas semanas. A última imagem é de sábado, 17.

Já Fátima Bernardes não mudou em nada sua rotina nas redes sociais. No Instagram, ela posta diariamente bastidores do Encontro. No Twitter os intervalos de postagem também seguem os mesmos.