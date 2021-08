William Bonner recebe a segunda dose da vacina contra a covid-19

O apresentador do 'Jornal Nacional', William Bonner, que recebeu a segunda dose da vacina contra covid-19 Foto: Instagram/@realwbonner

William Bonner, de 57 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, para comemorar o fato de receber a segunda dose da vacina contra a covid-19, no Rio de Janeiro.

O apresentador do Jornal Nacional, da TV Globo, publicou no Instagram uma foto do momento.

"Dose número 2. Saúde para todos", escreveu na legenda da imagem.

Bonner aparece com uma máscara preta ao lado de uma profissional de saúde.

O jornalista recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus em junho e contou como foi a experiência, ao vivo, durante uma das edições do Jornal Nacional.