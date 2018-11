William Bonner e Natasha Dantas se casam pela segunda vez

O apresentador William Bonner e a esposa Natasha Dantas. Foto: Instagram/@realwbonner

William Bonner e Natasha Dantas estão em clima de comemoração. O casal decidiu realizar uma festa para 200 convidados para celebrar a união deles, já oficializada no dia 8 de setembro, em São Paulo.

Neste sábado, 10, o apresentador do Jornal Nacional e a esposa se casaram, desta vez, no Hotel Emiliano, no Rio de Janeiro.

Vinícius, Beatriz e Laura, filhos do primeiro casamento de Bonner com Fátima Bernardes, também estavam na comemoração.

Natasha é fisioterapeuta e foi responsável pela recuperação de Bonner após uma lesão sofrida no joelho. Nenhum dos dois publicaram fotos da cerimônia nas páginas de redes sociais.