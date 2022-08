William Bonner e Fátima Bernardes posam juntos em reencontro com filho no aeroporto

Fátima Bernardes compartilhou imagens ao lado de William Bonner, do filho Vinicius e de familiares. Foto: Instagram/@fatimabernardes

Seis anos após anunciarem a separação, Fátima Bernardes e William Bonner apareceram lado a lado em foto publicada pela apresentadora na noite deste domingo, 21.

O ex-casal foi ao aeroporto para recepcionar o filho Vinicius Bonemer, que retornou ao Brasil com a companheira Thalita Martins depois de um período estudando na França.

Na imagem, os dois aparecem com os familiares e Natasha Dantas, atual esposa do âncora do Jornal Nacional. "Bem-vindos", escreveu a jornalista, que também publicou uma foto apenas ao lado do filho.

Bonner e Fátima foram casados por 26 anos e são pais de trigêmeos: Vinicius, Laura e Beatriz. A apresentadora mantém um relacionamento com o deputador federal Túlio Gadêlha desde 2016.