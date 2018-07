William Bonner e Fátima Bernardes anunciam separação pelo Twitter

William Bonner e Fátima Bernardes anunciaram, pelo Twitter, a separação após 26 anos casados Foto: Divulgação/TV Globo

O casal de jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes anunciou o fim do casamento pelo Twitter, na noite desta segunda-feira, 29. Em uma mensagem publicada no perfil dos dois na rede social, eles dizem que continuam amigos e 'pais orgulhosos de três jovens incríveis'. O casal tem três filhos, Beatriz, Laura e Vinícius.

É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. Fátima e William — William Bonner (@realwbonner) August 30, 2016

Formando um dos mais emblemáticos casais da televisão e do jornalismo brasileiro, Bonner e Fátima eram casados há 26 anos. Os jornalistas se conheceram em 1989 na TV Globo, onde trabalham até hoje. Casaram-se em 1990 e em 1997 tiveram três filhos, os trigêmeos Laura, Vinicius e Beatriz. De 1998 a 2011, formaram o “casal 20” do telejornalismo brasileiro, dividindo a bancada do Jornal Nacional. Foi quando ela deixou o noticiário e passou a apresentar o programa Encontro com Fátima Bernardes.

Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. — Fatima Bernardes (@fbbreal) August 30, 2016

Os jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner na bancada do Jornal da Globo nos anos 1990 Foto: Divulgação

Confira a íntegra da mensagem postada pelo casal:

"Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. William e Fátima."

