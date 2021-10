William Bonner diz que não quer passar mais dez anos na bancada do ‘JN’: 'O tio tem que descansar'

William Bonner na bancada do 'Jornal Nacional'. Foto: Reprodução/Globo

O perfil oficial do Jornal Nacional no Instagram fez uma interação dos seguidores com os âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos respondendo às perguntas dos internautas. O resultado foi um vídeo publicado na manhã desta sexta-feira, 8, onde o jornalista revela que não pretende passar mais dez anos na bancada do principal telejornal da Globo.

Um seguidor perguntou como Bonner vê o JN daqui há dez anos. A resposta sincera do jornalista, que há 25 anos apresenta o programa, expôs seu desejo de descansar.

"Bom, daqui a dez anos, eu certamente vou ver de casa! Porque eu não pretendo estar com essa idade toda apresentando o JN. Eu vou estar com 67 anos! Gente, o tio tem que descansar também. Vamos devagar, né?", afirmou o editor-chefe do telejornal.

O apresentador está no telejornal desde 1996 e já dividiu a bancada com Lilian Witte Fibe, Fátima Bernardes, Patrícia Poeta e Renata Vasconcellos, esta última desde 2014. Antes disso, ele passou pelo Jornal Hoje, Jornal da Globo e Fantástico.

Renata também contou o que espera para o JN daqui há dez anos: "Relevante, fundamental e levando jornalismo profissional a cada cidadão brasileiro".

No vídeo, Bonner conta por que manteve a barba quando voltou de férias. O jornalista contou que usava barba quando era estudante, mas tirou desde que começou a trabalhar na televisão. "Não aguentava mais fazer minha barba. Passei esses anos todos me barbeando. Cheguei à conclusão de que não precisava mais fazer isso porque era uma perda de tempo enorme", desabafou.

Confira o vídeo completo: